С «Дракона» Шварца могут снять маркировку «18+»

Издательство «Эксмо» может снять маркировку «18+» с политической сказки Евгения Шварца «Дракон». Об этом пишет РБК.

Сейчас такая маркировка у сказки высвечивается на сайте «Эксмо». В Минцифры РФ подчеркнули, что не направляли рекомендаций подобного рода относительно данного произведения, отметив, что возрастной ценз распространители информации устанавливают самостоятельно.

Сейчас «Эксмо» планирует провести дополнительную проверку сказки с юристами и редакторами.

До этого издательство «Эксмо» получило штраф 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В августе 2023 года издательство «Эксмо» выкупило контрольный пакет (51%) акций Popcorn Вooks, основанного в 2018 году. В 2021 году оно выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке», в которой читатели нашли пропаганду ЛГБТ.

Ранее Rutube начал маркировку каналов из реестра Роскомнадзора.