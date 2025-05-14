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В Набережных Челнах родился Мир-Святомир-Владимир

«Подъем»: в Набережных Челнах родился мальчик по имени Мир-Святомир-Владимир
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Набережных Челнах новорожденного мальчика назвали Мир-Святомир-Владимир — в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Подъем».

«Мир, Святомир, Владимир Владимирович Сухов назван счастьем с радостью нашей многодетной семьи в честь процветания мира, жизни, добра, любви на нашей замечательной планете Земля», — рассказал изданию отец мальчика Владимир Сухов.

Собеседник «Подъема» добавил, что также назвал ребенка в честь Путина, а также талантливых ученых и изобретателей России, отметив, что такое имя должно принести его ребенку удачу.

Сухов отметил, что не планировал называть дочь Орешницей в честь нового российского оружия, как об этом писали СМИ.

Мир-Святомир-Владимир стал 15-м ребенком в семье Суховых. У него есть брат с именем Род-Природа-Родушка и сестра — Россия-Святоссия-Святороссия. Сухов рассказал «Газете.Ru», что Россия — это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной. Он также заявил, что младшую дочь решили назвать таким именем из-за любви к стране, но это «не политический момент».

18 декабря стало известно, что к живущему с тремя женами и 14 детьми россиянину Ивану Сухову придут с проверкой — уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская собралась посетить семью мужчины. Чем известен 40-летний многоженец и почему его предложили отправить к психиатру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сухов рассказал «Газете.Ru», что готов назвать своего 15-го ребенка в честь «Орешника».

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