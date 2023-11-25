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Отец девочки России-Святосии-Святороссии объяснил смысл ее имени

В Набережных Челнах родители назвали дочь Россия-Святосия-Святороссия

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Depositphotos

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Отец ребенка Владимир Сухов рассказал «Газете.Ru», что Россия – это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной. Он также заявил, что младшую дочь решили назвать Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, но это «не политический момент».

«Почему Россия? Потому наконец-то я почувствовал, что я живу в стране, которая замечательная, прекрасная. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия. Россия Владимировна, по совпадению с Владимиром Владимировичем. Это не политический момент, это некое совпадение. Россия – это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось. Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое ее будет вести по жизни. Это красиво. Ни в коем случае сектантского направления, религиозного, конфессионального нет. Это не просто так мы захотели выделить, такую жирную кляксу поставили, как истероиды делают. Люди, которые хотят быть замечательными, показывать себя — нет. Это делается для нашей семьи», — сказал он.

Сухов отметил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа. По его словам, несмотря на уговоры врачей, родители оставили ребенка, и девочка родилась совершенно здоровой.

«Россия родилась через полгода (после Природы. – «Газета.Ru»), так уж получилось, не планировали никак. Конечно же, были акушеры, говорили, надо прекратить беременность, потому что будет сложно, потому что мы могли не справиться. А мы все-таки решили оставить ребенка. Он родился прекрасный, здоровый, акушеры, которые принимали роды, даже удивились, что она такая здоровенькая, без патологии, и нас выписали совершенно здоровыми», — пояснил он.

Многодетный отец заявил, что родственники и сотрудники ЗАГСа удивились, но обрадовались редкому имени ребенка.

«(Родственники. – «Газета.Ru»), зная меня, своеобразного человека, они всегда радуются и говорят, что у них улыбка на лице, что в России появилась Россия, появилось новое имя. Вообще замечательно отнеслись (в ЗАГСе), немножко даже с восторгом, с удивлением и с радостью, неожиданно», — сказал он.

У Владимира Сухова 14 детей, матери у них разные, но, по словам многодетного отца, живут дети дружно.

«Мамы у них разные, так получилось в жизни. Пришлось сделать такой перенос замечательный. Все они счастливы. Всем я помогаю, и мы живем дружно. Самому старшему 34 года, 35 будет. Мои дети Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья. К сожалению, имени одного ребенка я так и не узнал. Его мама живет в Казахстане, и он в Казахстане живет, замечательный ребенок. Вот как уж она его назвала, и замечательно его назвала. Родился Природа Владимирович, он же Родушка, он же Род. И Россия Владимировна», — заключил он.

О появлении на свет девочки по имени Россия-Святосия-Святороссия в Набережных Челнах стало известно 17 ноября. Как сообщили в Камском детском медицинском центре, малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель. Врачи несколько недель выхаживали новорожденную.

Ранее на портале госреестра ЗАГСа появился сервис подбора имен детям.

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