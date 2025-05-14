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Почти 200 уволенных чиновников США восстановили в должности

WP: почти 200 уволенных сотрудников института охраны труда США вернули на работу
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

В Соединенных Штатах по решению суда восстановят в должности почти 200 ранее уволенных сотрудников Национального института охраны труда (NIOSH). Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на постановление судьи.

«Во вторник федеральный судья в США постановил восстановить в должности почти 200 государственных сотрудников, занимавшихся обследованием работников шахт для обнаружения заболевания черных легких», — говорится в сообщении.

Программа, к которой имели отношение уволенные чиновники, позволяла шахтерам получить компенсацию на лечение в случае обнаружения заболевания легких.

В феврале сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава.

Среди уволенных было около двух десятков работников, которые составляли Службу руководства лабораторий (LLS) – группа, которая отвечает за подготовку к борьбе с эпидемиями.

Ранее стало известно, что свыше 60 тысяч чиновников в США согласились уволиться за компенсацию.

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