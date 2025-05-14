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На Украине надеются на снятие грифа «секретно» с полезных ископаемых

Госслужба геологии Украины надеется снять гриф «секретно» с полезных ископаемых
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Efrem Lukatsky/AP

Государственная служба геологии и недр Украины надеется на снятие грифа «секретно» с информации о полезных ископаемых страны в кратчайшие сроки. Об этом украинскому изданию «Апостроф» заявил глава ведомства Олег Гоцинец.

«Продолжается процесс цифровизации украинской геологической информации, чтобы сделать ее доступной для инвесторов. Так, в прошлом году оцифровали 125 участков недр критического и стратегического сырья», — сказал глава службы.

Гоцинец уточнил, что надеется на снятие грифа с «полезных ископаемых критического сырья». По его словам, госслужба в настоящее время приводит данные по запасам природных ресурсов к международным стандартам.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом.

Ранее в Госдепе рассказали о связи сделки по металлам с переговорами о мире.

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