В Госдепе рассказали о связи сделки по металлам с переговорами о мире

Госдеп: США рассматривают ресурсную сделку с Киевом отдельно от переговоров о мире

США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сделка по редкоземельным металлам не связана с переговорами по прекращению огня и завершению российского-украинского конфликта.

Брюс подчеркнула, что договоренности Вашингтона и Киева нужны для того, чтобы обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта.

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о минералах, которое ранее подписали США и Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.