Сидящего в СИЗО угонщика из Ленобласти обвинили в изнасиловании

В Ленобласти находящийся в СИЗО мужчина стал фигурантом дела об изнасиловании. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 31-летний житель Гатчинского района региона попал в изолятор после того, как угнал машину, информация об обстоятельствах произошедшего не уточняется.

Спустя некоторое время петербуржца заподозрили в изнасиловании 15-летней девушки. В апреле текущего года он приехал в квартиру в деревне Большие Колпаны. Там также находилась и школьница, которую он повалил на диван и надругался. В отношении мужчины возбудили дело.

До этого в Ленобласти 12-летняя девочка рассказала об изнасиловании отцом. По ее словам, родитель в течение пяти лет совершал действия сексуального характера в ее отношении. В текущем году только в период с 1 по 12 января он якобы надругался над ней десять раз.

Отца школьницы задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее пенсионер из Ижевска изнасиловал малолетнюю внучку.