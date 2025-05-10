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Пенсионер из Ижевска изнасиловал малолетнюю внучку

В Удмуртии мужчину арестовали за изнасилование внучки
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Shutterstock

Суд избрал меру пресечения 65-летнему мужчине, которого обвиняют в насилии над родственницей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, житель Ижевска надругался над своей малолетней внучкой. Точный возраст пострадавшей не указан, но известно, что ей нет четырнадцати лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Дедушку отправили под арест на два месяца.

О подобном случае в этом же регионе стало известно в начале мая. Как полагают следователи, в период с июня 2023 по май 2024 года житель города Сарапула насиловал свою двоюродную сестру 2011 года рождения.

Ранее в Петербурге изнасиловали пенсионерку и бросили ее на лестничной клетке.

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