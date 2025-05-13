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В Ленобласти отец пять лет насиловал маленькую дочь

В Мурино мужчину задержали за изнасилование 12-летней дочери
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Pixabay

Жителя Мурино подозревают в многолетнем надругательстве над собственной дочерью. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала сама 12-летняя пострадавшая, она подвергалась насилию со стороны 40-летнего отца в течение пяти лет. Только в период с 1 по 12 января родитель надругался над ней десять раз.

В какой-то момент девочка рассказала о ситуации дома своей знакомой, после чего та рассказала психологу телефона доверия. Сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшую и ее мать, школьница подтвердила слова знакомой.

«Подростка обследовали медики и диагностировали ушибы половых органов», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: одно по статье об изнасиловании, второе – за насильственные действия сексуального характера. Фигуранта уже задержали.

Известно, что более 20 лет назад его уже судили, но за кражу. Мужчина получил условный срок.

Ранее в Москве арестовали мужчину, изнасиловавшего свою дочь.

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