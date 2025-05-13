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Россиянка упала с кровати в отеле Таиланда и впала в кому

Mash: В Таиланде туристка из РФ впала в кому после падения с кровати
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Shutterstock/FOTODOM

Туристке из России понадобилась помощь во время отдыха в Таиланде после падения с кровати. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала, женщина приехала на курорт вместе с супругом. Однако за два дня до возвращения в Россию она упала с кровати и получила серьезные травмы, впав в кому.

«В больнице тайские врачи выявили поражение мозга из-за удара головой и нарушение когнитивных функций», – сообщается в публикации.

Медикам удалось стабилизировать состояние путешественницы, ее планируют выписать. Однако пара не может покинуть страну, так как не может заплатить за лечение, которое в эти дни проходила женщина.

До этого в Турции 29-летний российский турист впал в кому после прыжка с пирса в отеле. Глубина была небольшой, поэтому пострадавший получил серьезные травмы.

Местные специалисты прооперировали путешественника, однако он все еще остается в больнице. Турфирма, страховая компания и отель якобы не планируют выплачивать какую-либо сумму, чтобы покрыть лечение.

Ранее на Кубе в ДТП с автобусом пострадал турист из России.

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