Свыше десяти человек эвакуировали из многоэтажки на севере Москвы из-за пожара

В Москве из многоэтажки эвакуировали 11 человек после возгорания квартиры

На севере Москвы из 13-этажного жилого дома эвакуировали 11 человек после возгорания в двухкомнатной квартире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел в доме на Бескудниковском бульваре. В 17:08 по московскому времени возгорание ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

Собеседник издания уточнил, что среди эвакуированных был один ребенок. Причина пожара выясняется.

Незадолго до этого сообщалось, что в городе Мытищи Московской области эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». По информации Telegram-канала «Мытищи. Live — Новости», поступили сообщения о запахе гари на минус первом этаже ТЦ.

В ночь на 5 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. Причиной послужила утечка газа. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в караоке-баре на северо-востоке Москвы.