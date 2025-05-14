Россиянам рассказали о пользе и вреде хумуса

Популярная закуска хумус, в состав которого входят пюре из нута и турецкого гороха, оливковое масло, кунжутная паста, лимонный сок и специи, богат растительным белком и клетчаткой. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Как и любые бобово-ореховые миксы, он достаточно сильно богат витамином А, высоким содержанием магния и меди, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Но важно понимать, что, как и любая бобово-ореховая перемолотая смесь, туда добавлены разнообразные масла и наполнители», — отметил специалист.

Он добавил, что хумус является очень калорийной закуской, поскольку содержит большое количество жиров.

Врач Мартин Хартманн до этого говорил, что хумус может помочь при бессоннице. Также, по его словам, способны облегчить засыпание темный шоколад, авокадо, киви, банан и капуста.

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