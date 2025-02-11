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Названы продукты, которые помогут при бессоннице

Врач Хартманн: темный шоколад и авокадо помогут при проблемах со сном
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Depositphotos

Если съесть темный шоколад перед сном, получится быстрее заснуть, уверяет эксперт по питанию, глава отдела продуктов Grubby (приложение с наборами рецептов на растительной основе) Фергус Смитерс. Его слова приводит The Mirror.

По словам Смитерса, в темном шоколаде есть аминокислота триптофан. Она повышает уровень серотонина, который регулирует сон и настроение.

«Темный шоколад содержит несколько питательных веществ, которые могут быть полезны для сна, например, магний и триптофан. Магний — это минерал, который может помочь расслабить мышцы и способствовать спокойствию, облегчая засыпание», — сказал он.

В соцсети X с точкой зрения Смитерса согласился врач Мартин Хартманн. Он отметил, что при проблемах со сном необходим магний, а для его получения нужно есть темный шоколад или авакадо. В материале Смитерс также упоминает другие продукты, которые могут облегчить засыпание: киви, банан, капусту и хумус.

В середине января врач-диетолог Алена Капустина предупреждала, что, хотя горький шоколад может улучшить настроение, снизить артериальное давление и укрепить иммунитет, его употребление может негативно сказаться на здоровье. У некоторых людей этот продукт вызывает аллергическую реакцию в виде зуда, отека гортани и анафилактического шока. Кроме того, горький шоколад может стать причиной бессонницы, беспокойства и учащенного сердцебиения.

Ранее врачи назвали продукты, которыми лучше заедать стресс.

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