Названы самые любимые бутерброды россиян

Ко Дню бутерброда, который отмечается 14 марта, Дзен назвал самые популярные ингредиенты для этой закуски. Также аналитики платформы выяснили, какие необычные бутерброды пробуют россияне, где находят рецепты и как часто роняют бутерброды маслом вниз.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, почти половина опрошенных (45%) ест бутерброды минимум несколько раз в неделю. Эта закуска входит в ежедневный рацион каждого пятого россиянина (22%), а еще треть (26%) ест ее несколько раз в месяц. Лишь 2% опрошенных признались, что вообще исключили бутерброды из своего рациона.

Самый любимый вид колбасы для бутербродов у россиян — вареная («Докторская», «Молочная», «Любительская»). Ее предпочитают 62% всех опрошенных. На втором месте — варено-копченая колбаса («Сервелат», «Московская», «Королевская» и так далее). Этот вариант выбирает каждый третий россиянин (36%). Далее следуют сырокопченая колбаса (прошутто, сервелат и так далее) и полукопченая колбаса («Краковская», «Кремлевская»). Их отметили 26 и 25% респондентов.

Более трети респондентов (32%) подтвердили феномен постоянного падения бутерброда маслом вниз. По их словам, масло оказывается внизу практически при каждом падении бутерброда. Еще 15% россиян опровергли идею: они утверждают, что бутерброд падает маслом на пол крайне редко. У 8% опрошенных масло и вовсе никогда не оказывается внизу.

В рамках исследования россияне также рассказали, считают ли бутерброд вредной закуской. Лишь 9% опрошенных однозначно относят бутерброды к нездоровой пище. Больше половины респондентов (57%) отметили, что при правильном выборе ингредиентов закуска может принести пользу. Еще 22% россиян считают, что вред или польза зависит от конкретного бутерброда и времени приема пищи.

Главная альтернатива колбасы в бутерброде — сыр. Его едят с хлебом 87% опрошенных. На втором месте — овощи и зелень (41%), далее следуют филе курицы или индейки (37%) и рыба (34%). В топ ингредиентов на замену колбасы попали также яйца (29%), намазки вроде хумуса и форшмака (22%), а также ореховая паста (18%). Всего 16% опрошенных предпочитают колбасе красную или черную икру.

Аналитики также узнали самые необычные любимые рецепты бутербродов россиян. Респонденты отметили, что любят закуску со сливами, персиками и фисташками, бутерброды с морковью по-корейски и яйцом пашот, а также с творожным сыром и черносливом. Среди других необычных комбинаций — бутерброды с икрой и шоколадом, сметаной и сгущенным молоком, а еще листьями одуванчиков.

Четверть опрошенных (23%) отметила, что ищут рецепты бутербродов у авторов контентных платформ. Еще 20% обращаются за необычными сочетаниями ингредиентов к книгам рецептов, а 18% россиян обсуждает рецепты с друзьями и родственниками. 10% опрошенных отметили, что ищут формулу идеального бутерброда в кулинарных журналах.

Ранее были названы самые полезные для зубов продукты.