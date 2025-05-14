Пожарные не допустили переход огня на жилье в Циолковском

Орлов: переход огня на объекты инфраструктуры и жилье в Циолковском не допущен

Во время пожара в районе Циолковского не было допущено перехода огня на объекты инфраструктуры и жилье, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«Надо отдать должное пожарным. Они справились с этой задачей, не было допущено переходов на инфраструктуру и жилье», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в результате возгорания не было пострадавших, в настоящее время пожарным специалистам помогает циклон, дожди потушили основные возгорания.

13 мая в городе Циолковском, который находится в Амурской области, загорелся лес около жилых домов. По информации МЧС, пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе. Огонь быстро распространялся из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на восьми километрах.

Утром 14 мая прокуратура Амурской области сообщила, что в регионе сгорел мост на 108-м километре автомобильной дороги Зея — Поляковский, в результате чего населенный пункт Поляковский остался без дорожного сообщения.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с главой Амурской области.