Стали известны подробности смерти двух девочек в гаражном кооперативе Саратова

Правоохранительные органы раскрыли подробности гибели двух девочек трех и семи лет в гаражном кооперативе города Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

«Установлено, что, согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти несовершеннолетних явилась тупая травма головы», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас проверяют причастность к совершению преступления матери детей.

Напомним, что 13 мая в одном из гаражей гаражно-строительного кооператива «Жигули» были найдены тела троих человек: женщины и двух ее дочерей. Тела девочек находились в салоне автомобиля, их матери — рядом с транспортным средством.

По информации местного издания «Взгляд-инфо», все трое погибших проживали на улице Шевченко. Мать и ее дочери пропали 8 мая, об их исчезновении 11 мая в полицию заявила бабушка девочек.

Ранее в Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями.