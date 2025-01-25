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Тела женщины и двух ее маленьких детей нашли в Марий Эл

В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями
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Depositphotos

Тела 29-летней женщины и двух ее маленьких детей с ножевыми ранениями найдены в квартире города Звенигово в республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В настоящий момент на месте происшествия проводится осмотр, рассказали в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего») Уголовного кодекса РФ.

До этого сообщалось, что в Магадане мужчина устроил дебош в кафе, чтобы попасть за решетку и отдохнуть от жены. Силовики доставили его на медицинское освидетельствование, а затем передали в руки сотрудников полиции. По дороге в дежурную часть 38-летний нарушитель порядка сообщил росгвардейцам, что устроил дебош специально, чтобы не возвращаться к жене, которая выгнала его из дома за пьянство. Магаданец не захотел мириться с супругой и решил найти временный приют в спецприемнике для задержанных.

Ранее россиянин избил соседку битой за соблазнение приятеля алкоголем.

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