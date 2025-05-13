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В Саратове в гараже нашли тела женщины и двух малолетних девочек

В Саратове в гараже найдены тела женщины и девочек трех и семи лет
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СУ СК России по Саратовской области

В Саратове следователи расследуют обстоятельства смерти женщины и ее двух маленьких дочерей — тела всех троих были найдены в одном из гаражных кооперативов в областной столице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительной информации, тела были найдены в гараже гаражно-строительного кооператива «Жигули» 13 мая. Тела девочек трех и семи лет находились в салоне автомобиля. Рядом с автомобилем лежала их мать.

«Признаков насильственной смерти при осмотре тел несовершеннолетних не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работают правоохранители. Криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы, которые были направлены на экспертизу.

До этого в Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями.

Ранее сообщалось о гибели пятерых детей, которые сгорели на пожаре в дачном доме в Астрахани.

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