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Россиянам напомнили о новых правилах оформления ухода за нетрудоспособными

Депутат Чаплин: порядок оформления ухода за нетрудоспособными изменился
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России в этом году изменились отдельные правила оформления ухода за нетрудоспособными гражданами. Затронули нововведения в том числе процедуру начисления выплат и надбавок, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.

С этого года при уходе за гражданами старше 80 лет или инвалидами I группы специальная надбавка по умолчанию включается в пенсию, а отдельно эту выплату ухаживающие получать не будут. После проведенной индексации сумма надбавки составляет 1314 рублей, напомнил депутат. Также с этого года прекращается оформление ухода за гражданами младше 80 лет и без I группы инвалидности. При этом назначенные до конца 2024 года выплаты сохраняются, пока человеку не исполнится 80 лет или он не получит I группу инвалидности, отметил депутат.

Еще одно нововведение – это учет периода ухода за нетрудоспособными в страховом стаже. За один год будет начисляться 1,8 ИПК – это станет значимой подмогой в формировании будущей пенсии, отметил Чаплин. Он подчеркнул, что все начисления будут проводиться в автоматическом режиме.

«Подать заявление для подтверждения ухода можно после завершения ухода или в конце периода, либо по прошествии одного или нескольких лет ухода», — пояснил депутат.

Оформить уход можно в Соцфонде либо по заявлению самого гражданина и представителя – это распространяется на случаи, когда люди живут раздельно. В целом все изменения внесены для упрощения предоставления мер поддержки гражданам, а также для более прозрачной системы учета стажа, заключил парламентарий.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому все категории трудоспособных граждан РФ, ухаживающих за детьми-инвалидами или инвалидами I группы с детства и из-за этого не работающих, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей. До этого выплаты в размере 10 тыс. рублей были положены только родителям или опекунам детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства, не работающим или работающим неполный день.

Ранее сообщалось, что уход за инвалидом предлагают сделать основанием для удаленки.

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