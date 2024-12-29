В РФ повысили выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Путин повысил выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей

Все категории трудоспособных граждан РФ, ухаживающих за детьми-инвалидами или инвалидами I группы с детства и из-за этого не работающих, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого выплаты в размере 10 тыс. рублей были положены только родителям или опекунам детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства, не работающим или работающим неполный день. Иные категории граждан, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями и не осуществляющих трудовую деятельность, имели право на ежемесячные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей.

Глава государства своим указом повысил размер выплат до 10 тыс. рублей для всех категорий.

«Подтверждение осуществления такими лицами ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы производится в порядке, определяемом правительством РФ», — говорится в документе.

Также в тексте подчеркивается, что в будущем данные выплаты будут индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Ранее правительство РФ решило увеличить число регионов, где у родителей детей-инвалидов есть возможность получить средства реабилитации по электронным сертификатам.