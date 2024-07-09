Уход за инвалидом могут сделать основанием для удаленки

В Госдуму была внесена инициатива о требовании к работодателям предоставлять возможность удаленной работы сотрудникам, ухаживающим за инвалидами I группы и пожилыми родственниками. Об этом пишет газета «Известия».

Парламентарии предлагают внести соответствующую поправку в Трудовой кодекс с целью обеспечения защиты граждан, присматривающих за своими близкими.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что люди, требующие ухода, иногда оказываются неспособными сами себе помочь или вызвать помощь, что может поставить их жизнь под угрозу.

Работающие родственники не всегда могут уделить им должное внимание из-за своей занятости, что делает ситуацию еще более сложной. В то же время услуги пансионатов и сиделок недоступны для многих из-за высокой стоимости.

Законопроект предлагает установить обязанность работодателей перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть нуждающиеся в уходе родственники. Для этого сотруднику необходимо будет написать заявление. Однако данная опция будет доступна только при наличии возможности дистанционной работы в сфере деятельности заявителя.

Предполагается, что благодаря удаленной работе лица, заботящиеся о нуждающихся в уходе родственниках, смогут быть ближе к ним и оперативно помогать в случае необходимости, а также улучшить свое финансовое положение, продолжая полноценно трудиться.

Ранее россияне назвали лучшие места для удаленной работы.