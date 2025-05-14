Суд оштрафовал журналистку Становую

Суд в Москве оштрафовал журналистку Становую на 30 тысяч рублей

Суд в Москве привлек к административной ответственности журналистку Татьяну Становую (включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы Становая Татьяна Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — сказано в публикации.

Журналистке назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Минюст России в ноябре 2024 года включил Татьяну Становую в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что она распространяла ложные сведения о принимаемых органами государственной власти РФ решениях и политике, которую они проводят. Кроме того, Становая участвовала в создании сообщений и материалов организации, чья деятельность признана нежелательной в стране. А также распространяла информацию и материалы, созданные иностранным агентом, среди неограниченного круга лиц,

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