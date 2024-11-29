Журналистку Становую признали иноагентом

Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналистку Татьяну Становую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению Минюста, Становая занималась распространением информации и материалов, созданных иностранным агентом, среди неограниченного круга лиц. Кроме того, она участвовала в создании сообщений и материалов организации, которая была включена в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Как указали в ведомстве, Становая распространяла ложные сведения о решениях, принимаемых органами государственной власти РФ, и о политике, которую они проводят. В настоящее время журналистка проживает за пределами России.

В реестр иноагентов 29 ноября также были включены исследовательский центр «Сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и проект «Радио Сахаров».

28 ноября блогера и журналиста Юрия Дудя, признанного в России иноагентом, привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. По данным ТАСС, журналисту может грозить административный штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее в Псковской области иноагентам отказали в субсидии на выращивание овощей.