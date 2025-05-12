Егору Криду может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей

Адвокат Жорин: Криду может грозить штраф до 500 тысяч рублей за алкоголь в клипе

Рэпера Егора Крида могут оштрафовать из-за показа алкоголя в музыкальном клипе на полмиллиона рублей. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

«Для граждан: от 2 000 до 2 500 рублей; для должностных лиц: от 4 000 до 20 000 рублей; для юридических лиц: от 100 000 до 500 000 рублей», — рассказал адвокат о размерах штрафов.

Если Крид выступал в роли рекламораспространителя — к примеру, разместил клип на своих платформах, он может быть привлечен как физическое лицо, объяснил Жорин. Если он действовал от имени компании или лейбла, ответственность может быть возложена на юридическое лицо, говорит адвокат.

В случае признания нарушения УФАС может вынести предписание об устранении нарушений и наложить административный штраф в соответствии с КоАП РФ, отметил Жорин. Кроме того, возможно возбуждение дела об административном правонарушении.

Накануне на Егора Крида и Toxi$ возбудили дело за рекламу алкоголя в клипе «CowBoys».

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