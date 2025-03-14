В Зеленограде два человека пострадали при падении лифта

В Зеленограде грузовой лифт упал со второго этажа, два человека пострадали

В Зеленограде в административном здании рухнул грузовой лифт с людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Инцидент произошел на Заводской улице. Кабина упала со второго этажа. По предварительной информации, причиной произошедшего стал оборвавшийся трос.

«Два человека пострадали, один в критическом состоянии, скорая на месте», – рассказал собеседник.

До этого в Москве сорвался лифт с двумя пассажирами и собакой. Один из них предположил, что кабина упала из-за того, что накануне кто-то вез тяжелые вещи.

По словам находившейся в лифте девушки, после падения дверь согнулась, а задняя стенка лифта отошла от пола. При этом кнопка вызова диспетчера не работала, связи не было. В какой-то момент удалось поймать сигнал и написать в домовой чат, чтобы соседи вызвали специалистов.

Девушка отметила, что проблемы с лифтом начались давно, но на жалобы не реагируют.

До этого в Уфе рухнул лифт с тремя девушками внутри.