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В ТЦ Москвы рухнул лифт с женщиной внутри

В торговом центре на юго-западе Москвы упал лифт с женщиной в кабине
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Прокуратура Москвы

В торговом центре (ТЦ) на юго-западе Москвы упал лифт, внутри которого находилась женщина. Об этом сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура.

Там уточнили, что инцидент произошел в ТЦ на улице Каховка. Лифт упал с -1 этажа на -2 этаж. Пострадавшую женщину госпитализировали.

В прокуратуре добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

В марте прошлого года в Петербурге в доме 2015 года постройки рухнул лифт, в котором находились как минимум 13 человек. Некоторым пассажирам потребовалась госпитализация. По предварительным данным, инцидент случился из-за перегрузки. Местные жители рассказали «Газете.Ru», что уже давно жалуются на неисправные лифты, но управляющая компания «дает отписки, что все отремонтировано». Там назвали произошедшее «переспуском», а в Национальном лифтовом союзе объяснили, что «лифт упасть не может».

Ранее женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.

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