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Россиянин спас истощенного медвежонка, которого нашел на трассе

В Коми мужчина спас истощенного медвежонка-сироту, которого нашел на дороге
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Минприроды Республики Коми

В Республике Коми местный житель спас ослабленного медвежонка-сироту, которого обнаружил на автодороге от поселка Троицко-Печорск до села Усть-Илыч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Мужчина отметил, что детеныш был истощен, а медведицы рядом не было. Он подобрал зверя и отвез его жителю Троицко-Печорска, который ранее работал в Минприроды. Специалист связался с коллегами, которые в свою очередь передали информацию работникам Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там заявили, что готовы принять медвежонка на реабилитацию. Сейчас сотрудники ведомств готовят документы для транспортировки детеныша. Ему предстоит осмотр ветеринара.

«Планируется, что после курса реабилитации в Центре, в период с августа по октябрь 2025 года медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Башкирии мужчина спас медвежонка, который выбился из сил, переплывая водохранилище.

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