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Россиянин спас медвежонка, который выбился из сил, переплывая водохранилище

В Башкирии мужчина спас медвежонка, который выбился из сил на водохранилище
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Экология Республики Башкортостан/VK

В Башкирии местный житель на лодке помог медвежонку, который выбился из сил, переплывая водоем. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии республики.

Инцидент произошел в конце апреля на Юмагузинском водохранилище. Медведица с детенышем пересекала водоем. Самка благополучно добралась до противоположного берега, а вот медвежонок не смог. Преодолев часть пути, он зацепился за плывущий ствол дерева и замер.

«Вероятно, животное могло тонуть, но на помощь пришел житель деревни Кутушево Мелеузовского района Рустам Булатов. Он плыл в это время по водохранилищу на небольшом катере», — рассказали в ведомстве.

Мужчина аккуратно приблизился к бревну и начал толкать его в сторону берега, где детеныша ожидала мать. Мужчина уточнил, что медвежонок не сопротивлялся, и все закончилось благополучно.

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