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Депутат назвал тревожными данные о сокращении производства алкоголя

Депутат Хамзаев призвал изучить данные о сокращении производства алкоголя в РФ
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Максим Блинов/РИА Новости

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев призвал МВД и ФСБ изучить данные о сокращении производства алкоголя в стране. С такой инициативой он выступил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат назвал тревожной информацию о резком снижении объемов продукции. Он считает, что это может говорить о попытке некоторых производств «уйти в тень».

По его словам, на фоне этого не падает доля продаж в рознице, доля алкогольных отравлений, а также психозов как фактора проявления чрезмерного употребления алкоголя.

«Я считаю, что регуляторные специализированные службы — Росалкогольтабакконтроль, прокуратура, ФСБ, МВД — все должны здесь внимательно к этому вопросу подойти. Мы не должны допустить вспышки контрафактной части алкогольной продукции», — сказал Хамзаев.

14 мая РБК со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль сообщил, что производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства, общее производство алкогольной продукции сократилось на 26%.

Ранее сообщалось, что увеличение акцизов привело к сокращению продаж алкоголя на 14,7%.

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