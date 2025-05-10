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Продажи алкоголя в России снизились почти на 15%

«Известия»: увеличение акцизов привело к сокращению продаж алкоголя на 14,7%
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В первом квартале 2025 года произошло падение розничных продаж алкоголя на 14,7%, до 47,877 млн декалитров (дал). Об этом пишет газета «Известия».

В публикации говорится, что падение спроса затронуло все виды спиртных напитков. К сокращению покупок, по мнению автора материала, привело увеличение акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию.

«Реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27,75 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции при этом снизились на 89,3%, до 490,8 тыс. дал.», — говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что в сфере слабоалкогольной продукции изменение порядка расчета акциза и увеличение его ставки привело к сокращению производства. При этом журналисты заметили рост продаж игристых вин. В I квартале они увеличились на 4,9%, до 5,14 млн дал.

Ранее в одном из самых пьющих регионов России ограничили продажу алкоголя.

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