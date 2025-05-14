В Ростовской области двое полицейских стали фигурантами дела о незаконной миграции

В Ростове-на-Дону в отношении двух сотрудников полиции возбудили уголовное дело, их подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Следователи выяснили, что начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальник одного из отделов этого управления поручили подчиненным не аннулировать выданные 18 мигрантам разрешения на работу, несмотря на отсутствие у иностранцев сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства РФ.

Уголовное дело возбудили по материалам, предоставленным областным управлением ФСБ России, уточнили в ведомстве.

12 мая сообщалось, что в Зеленодольске в Татарстане задержали семейную пару, которая наладила канал поставки нелегальных мигрантов в Россию. Фигуранты учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан. По данным МВД, семейная пара таким образом помогла незаконно легализовать около полутора тысяч мигрантов.

Ранее в Екатеринбурге осудили экс-майора, организовавшую незаконную миграцию.