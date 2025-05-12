Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане ликвидировали канал незаконной миграции

Волк: задержана семейная пара, которая наладила канал поставки нелегалов в РФ
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Зеленодольске в Татарстане задержали семейную пару, которая наладила канал поставки нелегальных мигрантов в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что фигуранты учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан», — сообщила Волк.

По данным МВД, семейная пара таким образом помогла незаконно легализовать около полутора тысяч мигрантов. Сейчас, по словам Волк, продолжаются следственные действия — выясняются все обстоятельства противоправной деятельности.

До этого в Подольске по делу о взяточничестве были задержаны сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции из местного управления министерства внутренних дел.

Ранее главу управления Пензенского МВД по миграции Игоря Мысякова арестовали за получение взяток от нелегальных мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами