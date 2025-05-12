В Татарстане ликвидировали канал незаконной миграции

В Зеленодольске в Татарстане задержали семейную пару, которая наладила канал поставки нелегальных мигрантов в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что фигуранты учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан», — сообщила Волк.

По данным МВД, семейная пара таким образом помогла незаконно легализовать около полутора тысяч мигрантов. Сейчас, по словам Волк, продолжаются следственные действия — выясняются все обстоятельства противоправной деятельности.

До этого в Подольске по делу о взяточничестве были задержаны сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции из местного управления министерства внутренних дел.

Ранее главу управления Пензенского МВД по миграции Игоря Мысякова арестовали за получение взяток от нелегальных мигрантов.