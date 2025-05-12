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Время продажи алкоголя в Ленобласти планируют сократить на два часа

В Ленобласти с 1 сентября могут ввести запрет на продажу алкоголя до 11 утра
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Depositphotos

Правительство Ленобласти хочет ограничить время продажи алкоголя. Об этом сообщил портал 47news.ru.

Авторы законопроекта предложили с 1 сентября 2025 года продавать спиртные напитки не с 9 утра, как сейчас, а с 11 утра. Если запрет вступит в законную силу, то жители Ленобласти не смогут покупать алкоголь с 22 часов до 11 утра.

Отмечается, что основная цель этого законопроекта — привести законодательство Ленобласти в соответствие с соседним Санкт-Петербургом. На данный момент в городе действует запрет на продажу алкоголя до 11 утра. Чиновники опасаются, что сейчас петербуржцы могут доехать до ближайших населенных пунктов Ленобласти, например, Кудрово или Мурино, и купить там алкоголь с 9 утра.

«Отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов РФ снижает эффективность ограничительных мер», — говорится в пояснительной записке.

До этого биохакер Мария Молоствова напомнила, что алкогольные напитки замедляют активность электрических импульсов в нейронах и негативно влияют на сон и память человека.

По ее словам, спиртное может спровоцировать частые пробуждения или мешать восстанавливаться организму во время сна. Молоствова призвала контролировать потребление алкоголя и не пить его перед сном.

Ранее нарколог рассказала, существует ли безопасная норма алкоголя.

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