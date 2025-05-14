Трутнев пообещал собрать конструкторов для возобновления работы над «Байкалом»

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что намерен вывести работу над созданием малого самолета «Байкал» из тупика, собрав конструкторов, чтобы узнать их предложения по его доработке. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу еще конструкторов, послушаю их предложения», — сказал он.

Трутнев добавил, что проводил встречу с некоторыми специалистами, в ходе которой была определена возможность продолжения работы.

Вице-премьер также уточнил, что стоимость производства самолета «Байкал» дорожала в том числе за счет авионики.

В сентябре прошлого года Трутнев сообщил, что стоимость самолета «Байкал» снизилась почти в два раза — с 455 миллионов до 260 миллионов рублей. Помимо этого вице-премьер рассказал, что удалось найти решение, благодаря которому для взлета «Байкала» потребуется полоса короче, чем раньше.

Однако спустя семь месяцев стало известно, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. Трутнев указал, что самолета «Байкал» в России не ожидается.

Ранее Путин заявил о необходимости строить в России больше собственных самолетов.