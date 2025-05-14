Замглавы управления Ростехнадзора заподозрили во взяточничестве

ФСБ задержала заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Кемеровской области.

По данным следствия, Бродт в декабре 2024 года получил от директора Центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тысяч рублей за выявленные нарушения требований безопасности при проверке котельных в Алтайском крае. Впоследствии для устранения проблем был заключен контракт с МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту», отметили в ведомстве.

«Помимо этого, подозреваемый способствовал подписанию заказчиком актов выполненных работ по указанным договорам, которые в полной мере не обеспечивали устранение выявленных нарушений», — говорится в сообщении ФСБ.

7 мая на бывшего главу управления МВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака возбудили второе уголовное дело за получение взятки. По данным правоохранительных органов, теперь его подозревают в получении дорогостоящего автомобиля BMW X7 от коммерческой структуры в обмен на покровительство.

Ранее в Челябинске за взятку арестовали сотрудника Россельхознадзора.