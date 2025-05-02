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В Челябинске за взятку арестован сотрудник Россельхознадзора

Сотрудника Россельхознадзора арестовали в Челябинске за взятку в 2,5 млн рублей
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Калининский районный суд Челябинска арестовал на два месяца начальника отдела Россельхознадзора и представителя коммерческой фирмы по делу о взятке в 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в судебной системе региона, передает ТАСС.

По данным ФСБ, чиновник и директор компании с сентября по декабрь 2023 года организовали схему незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов для экспорта плодоовощной продукции без обязательных проверок. Взамен сотрудник ведомства получал денежные средства.

«Деятельность группы была пресечена. Оба фигуранта содержатся под стражей до завершения следствия», — заявили в управлении ФСБ по Челябинской области.

29 апреля суд в Москве арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) предприятия «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Следствие подозревает обоих фигурантов в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Подольске задержали несколько высокопоставленных сотрудников полиции.

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