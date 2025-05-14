В Минцифры заявили о планах ввести стандарт по числу провайдеров в новостройках

Шадаев: стандарт по числу провайдеров в новостройках появится в течение двух лет

В ближайшие один-два года в России появится стандарт по числу интернет-провайдеров в новостройках. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«С точки зрения старого фонда — вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение», — сказал министр.

Шадаев уточнил, что в рамках стандарта в новостройках должно быть предусмотрено минимум три провайдера. По словам главы ведомства, в настоящее время в этой отрасли наблюдается высокая конкуренция, которая в ближайшие годы усилится.

В марте Шадаев сообщил, что Минцифры РФ после хакерской атаки на Lovit рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома. Глава Минцифры добавил, что среди прочего будет проведена проверка работы провайдера в рамках уточняющих процедур.

Ранее провайдеров обвинили в недобросовестной конкуренции из-за доступа к YouTube.