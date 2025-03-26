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В России могут ввести ответственность для УК за недопуск провайдеров в дома

Минцифры обсуждает ответственность УК за отказ в доступе провайдеров в дома
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Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры РФ после хакерской атаки на Lovit рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний (УК), которые не выполняют нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, передает ТАСС.

По словам главы Минцифры, в настоящее время собирается вся информация о том, в каких случаях законодательная практика о доступе интернет-провайдеров не заработала полностью.

«В дальнейшем, может быть, будем вводить какие-то нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что среди прочего будет проведена проверка работы провайдера в рамках уточняющих процедур.

На прошлой неделе провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой жители комплексов от застройщика ПИК остались без интернета. Помимо проблем с интернетом, клиенты столкнулись с недоступностью ряда онлайн-сервисов, включая приложения для домофонов и системы видеонаблюдения.

Тогда житель ЖК «Варшавское шоссе 141» Андрей рассказал «Газете.Ru», что перебои в работе провайдера случаются на регулярной основе, а жители давно недовольны качеством услуг.

Также стало известно, что жильцы многоэтажек этого девелопера потребовали провести проверку в отношении директора Lovit Марии Ляховой. По информации Telegram-канала SHOT, она совмещала руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИКе. Этот факт может объяснять отсутствие возможности у собственников квартир сменить поставщика интернет-услуг. В общей сложности жильцы написали более 70 обращений в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее IT-армия Украины призналась в атаке на российского провайдера Lovit.

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