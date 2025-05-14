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Сопредседателя «Голоса» приговорили к пяти годам колонии

Сопредседателя «Голоса» Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии
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Максим Блинов/РИА Новости

Московский суд приговорил сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Григория Мельконьянца к пяти годам колонии по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Его признали виновным по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

Помимо лишения свободы, суд запретил Мельконьянцу заниматься общественной деятельностью в течение 9 лет после освобождения. Обвинитель запрашивал для сопредседателя движения максимально возможный срок по этой статье — шесть лет колонии.

«Сегодня права и свободы могут выглядеть обыденными, но как же иначе они воспринимаются в тюрьме и как остро здесь понимаешь, что мало их завоевать потом и кровью, их непрестанно нужно защищать и отстаивать», — сказал он в своем последнем слове.

18 августа 2021 года Минюст России включил «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». Он стал первой организацией в этом реестре.

Ранее прокуратура инициировала уголовное преследование участницы движения «Голос».

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