Прокурор запросил шесть лет колонии для сопредседателя движения «Голос»

Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Григория Мельконьянца. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Михаил Бирюков.
«Сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал юрист.
Бирюков уточнил, что Мельконьянца потребовали признать виновным по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО).
В августе 2023 года у Мельконьянца прошли обыски, против него возбудили дело. Бирюков пояснил, что сопредседателя движения допрашивали в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в РФ НПО.
В феврале 2024 года Мосгорсуд оставил Мельконьянца под стражей. Суд отклонил апелляцию защиты на решение о продлении ему меры пресечения.
Движение «Голос» стало первой организацией, которую внесли в реестр Минюста РФ, куда входят незарегистрированные организации, выполняющие функции иностранного агента. Еще до начала спецоперации на Украине в Госдуме заявляли, что движение часто размещает фейковую информацию о якобы нарушениях прав россиян на выборах.
Ранее прокуратура запросила по 8 лет колонии по делу энергетиков о хищении почти 700 млн рублей.