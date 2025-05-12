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Прокурор запросил шесть лет колонии для сопредседателя движения «Голос»

Cопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу запросили шесть лет колонии
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Максим Блинов/РИА Новости

Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Григория Мельконьянца. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Михаил Бирюков.

«Сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал юрист.

Бирюков уточнил, что Мельконьянца потребовали признать виновным по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО).

В августе 2023 года у Мельконьянца прошли обыски, против него возбудили дело. Бирюков пояснил, что сопредседателя движения допрашивали в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в РФ НПО.

В феврале 2024 года Мосгорсуд оставил Мельконьянца под стражей. Суд отклонил апелляцию защиты на решение о продлении ему меры пресечения.

Движение «Голос» стало первой организацией, которую внесли в реестр Минюста РФ, куда входят незарегистрированные организации, выполняющие функции иностранного агента. Еще до начала спецоперации на Украине в Госдуме заявляли, что движение часто размещает фейковую информацию о якобы нарушениях прав россиян на выборах.

Ранее прокуратура запросила по 8 лет колонии по делу энергетиков о хищении почти 700 млн рублей.

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