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В Германии арестовали подозреваемых в отправке взрывчатых веществ украинцев

Reuters: в ФРГ арестовали трех украинцев по подозрению в деятельности иноагентов
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Правоохранительные органы Германии арестовали трех граждан Украины, которые подозреваются в деятельности иностранных агентов, связанной с отправкой посылок со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуроров.

Прокуроры уточнили, что двое украинцев были арестованы в Германии, еще один — в Швейцарии. По данным следствия, граждане республики согласились совершить серьезный поджог и закупить взрывчатые вещества.

«Обвиняемые имеют серьезные подозрения в деятельности агентов с целью диверсии», — говорится в заявлении прокуроров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что получил информацию по линии спецслужб о задержании в Словакии украинских диверсантов. По его словам, они были арестованы с картами расположения газовых объектов РФ в республике. Глава государства отметил, что поручит по партнерским каналам выяснить, что это за акция.

Ранее уроженцу Украины дали 20 лет колонии за подготовку к диверсии и госизмену.

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