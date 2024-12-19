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Уроженцу Украины дали 20 лет колонии за подготовку к диверсии и госизмену

Суд приговорил украинца к 20 годам за попытку подрыва боевой машины «Панцирь»

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Shutterstock

Белгородский областной суд приговорил 26-летнего уроженца Украины, планировавшего уничтожить на территории региона боевую машину «Панцирь», к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Мужчину, проживавшего в Прохоровском районе Белгородской области, признали виновным в государственной измене, попытке приобретения взрывного устройства и подготовке к диверсии. Три года из 20 лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Суд установил, что в декабре 2023 года фигурант дела позвонил в Службу безопасности Украины (СБУ) и предложил свои услуги. По данным прокуратуры, от имени представителя СБУ общение с осужденным вел сотрудник ФСБ. В ходе разговора мужчина заявил о своем намерении нанести урон российским военнослужащим и технике. Он также предоставил информацию о расположении личного состава и систем противовоздушной обороны в Белгороде и его окрестностях.

В числе прочего осужденный выразил желание получить гранатомет, чтобы лично уничтожить боевую машину «Панцирь».

18 декабря суд приговорил к 10 годам колонии жителя Севастополя за поджог пункта сбора гуманитарной помощи для Донбасса. По данным УФСБ, подозреваемый планировал устроить теракт на нефтехранилище.

Ранее сообщалось, что в России расширят понятие госизмены.

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