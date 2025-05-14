Фигурант дела о хищении в РАО «ЭС Востока» покончил с собой накануне приговора

Бывший финансовый директор ПАО РАО «Энергетические системы Востока» Александр Яковлев покончил с собой за день до вынесения приговора по его уголовному делу. Об этом сообщила «Коммерсанту» его адвокат Маргарита Куделинская.

Подробностей о кончине экс-топ-менеджера она не раскрыла.

Заседание с оглашением приговора было назначено на 12 мая, позднее его перенесли на 15 мая.

Яковлева обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с 2009 по 2015 год топ-менеджеры ПАО «ДЭК» — включая гендиректора Виктора Милуша, его заместителей Елену Тюрину и Александра Ефремова, а также Нину Запрягаеву и Алексея Яковлева — организовали хищение 687 млн рублей. Деньги выводили через фиктивные договоры и пожертвования.

В декабре 2023 года районный суд оправдал Яковлева, однако в марте 2024-го Приморский краевой суд отменил решение и отправил дело на пересмотр.

Обвинение требовало для всех трех фигурантов в качестве дополнительного наказания штраф в 900 тыс. рублей. В свою очередь, адвокат Запрягаевой заявил, что обвиняемые считают себя невиновными и надеются на оправдательный приговор.

Ранее бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей.