Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигурант дела о хищении в РАО «ЭС Востока» покончил с собой накануне приговора

«Ъ»: бывший топ-менеджер «РАО ЭС Востока» покончил с собой накануне приговора
close
Depositphotos

Бывший финансовый директор ПАО РАО «Энергетические системы Востока» Александр Яковлев покончил с собой за день до вынесения приговора по его уголовному делу. Об этом сообщила «Коммерсанту» его адвокат Маргарита Куделинская.

Подробностей о кончине экс-топ-менеджера она не раскрыла.

Заседание с оглашением приговора было назначено на 12 мая, позднее его перенесли на 15 мая.

Яковлева обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с 2009 по 2015 год топ-менеджеры ПАО «ДЭК» — включая гендиректора Виктора Милуша, его заместителей Елену Тюрину и Александра Ефремова, а также Нину Запрягаеву и Алексея Яковлева — организовали хищение 687 млн рублей. Деньги выводили через фиктивные договоры и пожертвования.

В декабре 2023 года районный суд оправдал Яковлева, однако в марте 2024-го Приморский краевой суд отменил решение и отправил дело на пересмотр.

Обвинение требовало для всех трех фигурантов в качестве дополнительного наказания штраф в 900 тыс. рублей. В свою очередь, адвокат Запрягаевой заявил, что обвиняемые считают себя невиновными и надеются на оправдательный приговор.

Ранее бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами