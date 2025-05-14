В РФ снизилась заболеваемость гепатитом B

Попова: заболеваемость острым гепатитом В снизилась в РФ с 2007 года в 16,5 раза

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках пресс-конференции «Борьба с хроническим вирусным гепатитом С у детей: результаты программы фонда «Круг добра» заявила, что с 2007 года заболеваемость гепатитом B в России снизилась в 16,5 раза, а хроническим гепатитом — на 30%. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, гепатит B у детей до 17 лет полностью ликвидирован, так как каждый ребенок сразу после рождения вакцинируется.

«У нас появилась отечественная вакцина, и острым гепатитом В заболеваемость снизилась с 2007 года, когда мы начали это делать, в 16,5 раз, а хроническим ... почти на 30%», — поделилась Попова.

До этого Попова говорила, что эпидемиологическая ситуация по холере в России оценивается как стабильная. По ее словам, распространяемое в соцсетях письмо якобы от лица главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики заболевания является фейком.

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