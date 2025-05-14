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В минздраве раскрыли, что ждет 11 врачей из Минусинска за фиктивные записи друг к другу

Минздрав Красноярского края: фиктивно записывавшиеся друг к другу врачи получат выговор
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Прокуратура Красноярского края

Врачи Минусинской межрайонной больницы, которые записывались друг к другу на прием в дни между майскими праздниками, чтобы не работать, получат предупреждения или выговоры. Об этом «Газете.Ru» заявили в минздраве Красноярского края. В схеме участвовали 11 сотрудников учреждения, все они остались на своих местах.

«В последние дни апреля руководство Минусинской межрайонной больницы, проверяя записи на предпраздничные дни, выявило фиктивные записи к специалистам. Выяснилось, что в фальсификации записей участвовало 11 сотрудников (врачи и сотрудники регистратуры). Начата служебная проверка, по результатам которой будет решено, кто из принимавших участие в фальсификации получит предупреждение, а кто выговор. На текущий момент все сотрудники больницы работают в штатном режиме. Отметим, что все праздничные дни были отработаны в полном режиме», — сказали там.

В минздраве добавили, что в отношении сотрудников больницы и ее руководства проводит проверку прокуратура, по итогам «будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования».

13 мая в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в Красноярском крае врачи Минусинской межрайонной больницы фиктивно записывались на прием друг к другу 5–7 мая, чтобы не работать в перерыве между майскими праздниками.

По данным прокуроров, одна из сотрудниц регистратуры оформила 37 записей к различным специалистам на 5, 6 и 7 мая. По предварительной информации, это делалось для того, чтобы занять все доступные талоны и не допустить записи обычных пациентов.

Министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина назвала ситуацию «стыдобой».

Ранее в Москве задержали экс-директора протезного завода по подозрению в мошенничестве.

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