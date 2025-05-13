Красноярские врачи придумали способ, как отдохнуть от работы в майские праздники

Красноярские врачи в праздники записались друг к другу на прием, чтобы отдохнуть

В Красноярском крае врачи Минусинской межрайонной больницы использовали нестандартный способ освободить рабочие дни перед майскими праздниками — они массово записывались на прием друг к другу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

О схеме медработников стало известно во время ведомственной проверки. По данным прокуроров, одна из сотрудниц регистратуры оформила 37 записей к различным специалистам на 5, 6 и 7 мая. По предварительной информации, это делалось для того, чтобы занять все доступные талоны и не допустить записи настоящих пациентов.

Таким образом в учреждении фактически освободили себе график перед длинными выходными. Однако, когда схема была вскрыта, теперь действия медицинского персонала проверяет прокуратура. В числе прочего выясняется, как долго могла действовать подобная практика и кто именно в ней участвовал.

Министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина назвала случившееся «стыдобой». В региональном Минздраве пообещали принять меры по итогам проверки.

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