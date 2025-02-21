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В Москве директора протезного завода задержали по подозрению в мошенничестве

ТАСС: директора московского протезного завода задержали из-за мошенничества
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Сотрудники полиции задержали генерального директора московского протезно-ортопедичиеского предприятия Бидзина Хубутию, представителя венгерской компании и посредника между иностранными компаниями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, в 2022 году московское предприятие подписало контракт с венгерской компанией Sendix consulting kft, которой перечислили €685 тыс. (примерно 63 млн рублей). Но Sendix consulting kft, ссылаясь на экспортные санкции, путем заключения дополнительного соглашения со столичной фирмой делегировала поставку комплексов на турецкую компанию, которой также были перечислены деньги. Однако обязательства по поставке комплексов так и не были выполнены. Поэтому следствие полагает, что деньги были похищены по преступной схеме.

В начале февраля сообщалось, что в столице десятки человек пострадали от двух группировок мошенников, которые похищали у клиентов деньги под видом предоставления медицинских и косметологических услуг. Так, лжемедики из «РМ Клиники» приглашали пенсионеров на «бесплатную» проверку, в ходе которой у них обнаружились серьезные заболевания. После этого пожилых людей склоняли к подписанию договоров об оказании платных услуг и договоров потребительского кредитования.

Ранее мошенник притворился сотрудником Минздрава и обманул врача из Тюмени на 5 млн рублей.

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