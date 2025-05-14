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Кинолог раскрыл, есть ли у собак телепатические способности

Кинолог Голубев: собаки являются чуткими и наблюдательными животными
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Многие хозяева, наблюдая, как собака безошибочно угадывает их возвращение с работы, задумываются, есть ли у питомца телепатические способности. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО объяснил, что собаки не являются телепатами, а скорее — чуткими и наблюдательными животными.

«Например, о скором возвращении хозяина питомцу могут подсказать врожденные биоритмы, наступление сумерек или ослабевание запаха человека в квартире. Когда вы только покидаете квартиру — его концентрация в помещении довольно сильная. Это лишний раз доказывает, насколько сообразительны наши четвероногие друзья», — отметил эксперт.

Он добавил, что наблюдательность собак еще раз доказывает, что в воспитании питомца не нужна строгость. Животное, по его словам, не должно бояться хозяина — оно хорошо умеет считывать эмоции и интонации человека.

До этого Голубев объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять. Он объяснил, что лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции. Попытка подавить это — лишение возможности выразить чувства.

Ранее собаководам рассказали, каким навыкам важно в первую очередь обучить питомца.

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