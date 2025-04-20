Кинолог объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять

В РКФ напомнили, что собаки выражают эмоции через лай и метки

Часто неопытные владельцы оказываются не готовы к некоторым аспектам поведения собаки, которые являются нормой для питомца, но не стоит пытаться их контролировать или подавлять. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Приобретая собаку, вы получаете нового члена семьи со своими повадками. Желание изменить некоторые из них означает борьбу с инстинктами животного, что, по сути, равносильно противостоянию самой природе», — сказал собеседник агентства.

Кинолог добавил, что, например, лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции; попытка подавить это — лишение возможности выразить свои чувства. Однако чрезмерная вокализация может доставлять неудобства, такое поведение можно скорректировать.

Также Голубев обратил внимание на чрезмерное обнюхивание, напомнив, что таким образом собаки познают мир, а с помощью меток оставляют информацию о себе и обозначают границы. Кинолог отметил, что контролировать безопасность контакта с миром можно, но лишать его полностью нельзя.

Кроме того, кинолог рассказал о привычке рыть ямки на улице или даже пытаться копать кровать или подушки. Чтобы обезопасить дом, можно выделить собаке безопасный участок на даче и позволить наслаждаться этим занятием.

Среди прочего Голубев посоветовал не лишать питомцев общения с себе подобными, даже если хозяину кажется, что из-за этого могут возникнуть конфликты, поскольку не прошедшая социализацию собака может стать либо неуверенной в себе, либо агрессивной.

Активным питомцам, особенно щенкам и молодым, жизненно необходима физическая нагрузка, что позволит выплеснуть лишнюю энергию и укрепить психику, заключил кинолог.

До этого Голубев назвал признаки того, что собака заскучала. Питомец, по его словам, может начать грызть мебель, сдирать обои, подкапывать под дверью и бесконтрольно лаять. Кинолог посоветовал больше проводить времени с четвероногим другом и увеличить время прогулок.

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