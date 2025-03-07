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Кинолог рассказал, каким навыкам важно в первую очередь обучить собаку

Кинолог Шикян: собаку важно обучить навыками проживания в городских условиях
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Shutterstock

Чтобы воспитать послушную и неагрессивную собаку, а также защитить ее от возможных угроз, важно уделить особое внимание дрессировке. Начинать необходимо с элементарного курса, в ходе которого питомец овладеет навыками комфортного проживания с владельцем в городских условиях, рассказал в эфире 360.ru профессиональный кинолог Александр Шикян.

«Очень важна даже не столько сама дрессировка, послушание, выполнение команд, сколько момент социализации. Очень важно, чтобы собака относилась спокойно к транспортным средствам, могла спокойно в них передвигаться, спокойно реагировала на громкие звуки, прохожих, других питомцев», — объяснил кинолог.

При правильном воспитании собаки хозяин будет иметь возможность проводить с ней необходимые манипуляции, не вызывая дискомфорта или агрессии – например, осматривать зубы, уши, трогать живот. В любом случае при приобретении собаки важно не забывать обучать ее этим базовым навыкам, лучше – с привлечением специалиста, подчеркнул кинолог.

От породы обучаемость в некоторой степени зависит, но по большей части все-таки это обусловлено умением хозяина найти к собаке грамотный подход, заключил Шикян.

До этого президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев отмечал, что собаки, как и люди, с возрастом меняются не только внешне и физиологически, но и изменяются их повадки, активность, привычки. Он посоветовал уделить большое внимание социализации и воспитанию щенка, поскольку в этом возрасте у собаки формируются характер и базовые привычки, которые останутся с ней до старости.

Ранее кинолог назвал породы собак, которые подойдут трудоголикам.

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